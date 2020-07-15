В Одесі розважальні заклади продовжують працювати після 11 години вечора, незважаючи на посилення карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланям на місцеве видання "Одеське життя".

Слід зазначити, що через загострення ситуації з коронавірусом влада Одеси ухвалила рішення про посилення карантнних заходів. Зокрема, введено заборону на роботу нічних клубів і ресторанів після 23.00. Однак розважальні заклади все одно продовжують працювати та заповнені відпочиваючими в темний час доби, про що свідчать фото, зроблені місцевими журналістами.

За інформацією ЗМІ, 14 липня близько опівночі заклади, які працювали до 23.00, вже закривалися, в той час як цілодобові заклади продовжували приймати відвідувачів. Деякі з них після 23.00 працювали вже тільки "на винос". В таких було велике скупчення людей. В той самий час нічні клуби після 23.00 тільки розпочали запускати людей.

Також ЗМІ Одеси повідомляють, що вночі на вулиці було багато маленьких дітей, які гуляли з батьками. Більш того, об 11 годині вечора працювали навіть дитячі атракціони.

Раніше повідомлялось, що одеська поліція влаштувала "карантинні рейди" по розважальним закладам, щоб перевірити, як у місті дотримуються рішення Кабміну. В результаті перевірки групи правоохоронців склали адміністративні протоколи на порушників правил карантину.

Порушення були виявлені в ході рейдів, які поліцейські провели з метою перевірки дотримання розважальними та торговельними закладами карантину в частині заборони їх діяльності з 23 до 7 годин ранку.

Нагадаємо, що натовпи відпочиваючих заполонили Одесу: у поліції повідомили, де не дотримуються карантину.

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.