Одеські драйвери під час занурення біля пляжу «Ланжерон» знайшли на дні кулемет системи «Максим»

Раніше він широко використовувався арміями різних країн з початку XX століття, передає odessa.online.

Знахідку підняли на поверхню і збираються передати в музей Академії. Цей кулемет хочуть відреставрувати, щоб майбутні офіцери могли власними руками торкнутися зразка озброєння початку минулого століття.

Керівник дайвінг-центру пообіцяв передавати всі подібні знахідки військового призначення в музей Одеської Військової академії.

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Таку інформацію озвучив мер міста Геннадій Труханов.За словами одеського міського голови, в цей день затонуле судно спробують поставити на рівний кіль, потім знадобиться ще до двох тижнів повернути плавучості корабля.

"На 16 липня призначений підйом судна, тобто його повинні поставити на кіль, після чого протягом півтора-двох тижнів будуть стабілізувати його плавучість. Однак результати обстеження оптимізму не додали. Коли ми говоримо про пробоїни в правому борту, то повинні розуміти, що підводної частини борта як такої вже немає. Там все зрізано і раскурочено, шматки металу розкидані по дну" – розповів Труханів.

Таким чином виходить, що одеситам не вдасться виконати розпорядження президента Зеленського у встановлений главою держави термін.

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