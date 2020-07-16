Величезна кількість людей зібралися на мітинг в самому центрі Одеси

Масштабну акцію проти карантинних обмежень організували ресторатори на Приморському бульварі, повідомляють місцеві ЗМІ. Вони вимагають скасувати обмеження роботи до 23 години, адже це, за їх словами, дуже б'є по курортного сезону. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Співробітники кафе і ресторанів в знак протесту принесли на Приморський бульвар порожні стільці, які символізували закладу без відвідувачів.

У руках учасники тримали плакати з написами: "Вчора вони обмежили роботу закладів до 23:00, а завтра заборонять працювати після 18:00", «Немає заборони 23!».

За даними ЗМІ Одеси, у протесті взяло участь понад двох тисяч чоловік.

Треба сказати, що через загострення ситуації з китайським вірусом влада Одеси ухвалила рішення про посилення карантнних заходів. Зокрема, введено заборону на роботу нічних клубів і ресторанів після 23.00.

До цього ми повідомляли про протест, який влаштували підприємці і працівники нічних клубів в курортному селищі Коблево.

Незадоволені карантинними обмеженнями люди перекрили рух на трасі Миколаїв-Одеса в районі ринку. Мітингувальники ходили по пішохідному переходу і не пропускали транспорт. На місці працювала поліція.

Нагадаємо, що натовпи відпочиваючих заполонили Одесу: у поліції повідомили, де не дотримуються карантин.

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.