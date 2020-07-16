В Одеському регіоні китайський вірус не збавляє темпів

Як повідомляє прес-служба МОЗ, кількість нових випадків зараження інфекцією знову зросло і склало 61 людина, передає Politeka.net.

Всього з початку епідемії в Одеській області захворіли 2375 жителів, з них померли вже 32 пацієнта.

Варто нагадати, що вчора китайський вірус був виявлений у 56 осіб, а позавчора – у 51.

В Україні на сьогодні підтверджено 56455 випадків зараження, з них 28931 одужав, 1445 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 848 випадків.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 16.07 становить 26 079. Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Львівській (246,1), Чернівецькій (212,4) та Закарпатської (208,8) областях.

Раніше ми повідомляли, влада Одеси знову посилили карантин на тлі боротьби з китайської інфекцією. Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.

Тепер заборонена робота кафе, барів, ресторанів і нічних клубів після 23:00.

Однак слід зазначити, що нові заборони не поширюються на кінотеатри і ті заклади громадського харчування, які працюють на винос або ж займаються адресною доставкою їжі.

Комісія також вважає, що потрібно посилити контроль за дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і в інших місцях масового скупчення людей, місцях відпочинку в прибережній зоні, а також час проведення в місті масових спортивних заходів.

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