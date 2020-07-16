Квартирні злодії в Одесі настільки знахабніли, що навіть присутність господарів будинку не зупиняє їх

Подробиці розповіла прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

Так, днями троє грабіжників обнесли квартиру молодий одеситки.

Чоловіки зламали двері в будинок 30-річної городянки і, незважаючи на те, що господиня спала в одній з кімнат, винесли цінне майно більш ніж на 50 000 гривень.

Зловмисники забрали три ноутбука, два мобільних телефони і окуляри віртуальної реальності, - повідомила потерпіла працівникам Шевченківського відділення поліції.

Пізніше їх затримали, всі місцеві і раніше судимі.

А ось крадіжку в квартирі, що знаходиться в Малиновському районі, поліцейські встигли попередити.

Зловмисника, який проник до будинку одного з мешканців Малиновського району, поліція охорони затримала, тільки в ній спрацювала сигналізація.

Повідомляється, що 29-річний житель Білгород-Дністровського району пошкодив віконне скло на балконі і проник у чужу квартиру на другому поверсі. Однак почувши, що спрацювала система захисту, чоловік кинувся бігти тим же шляхом, яким потрапив всередину. Втім, під будинком його вже чекали поліцейські.

Раніше ми повідомляли, 20-річна дівчина приїхала з Києва у курортну Одесу, щоб погостювати у своїх родичів, однак, як з'ясувалося її метою виявився не тільки відпочинок.

Стоячи в черзі до кабінету лікаря однієї з лікарень, вона вирішила пограбувати 55-річну одеситку.

Дівчину затримали на гарячому при виході з лікарні. У неї знайшли чужий гаманець з п'ятьма тисячами гривень і ста доларами.

У поліції зазначили, що одеситка в черзі навіть не помітила, що її обікрали.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Злодійці загрожує штраф до 51 000 гривень або до 240 годин громадських робіт або обмеження волі на строк до п'яти років.

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