Спецслужби затримали велику банду шахраїв, яка орудувала в Одесі
Як повідомили в прес-службі Нацполіціі області, група молодих людей налагодила роботу під виглядом співробітників банківських установ, використовуючи SIP-телефонію, передає Politeka.net.
Вони здійснювали смс-розсилку у вигляді спам і робили телефонні дзвінки потенційним жертвам, представляючись при цьому співробітниками служби безпеки різних банківських установ.
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Таким чином, входячи в довіру, шахраї отримували дані про банківські картки (термін дії картки, CVV-код PIN-код) і в подальшому знімали гроші з допомогою різних платіжних систем.
Кіберполіцейські Одеській області спільно зі слідчими і бійцями спецпідрозділу «КОРД», провели обшуки в орендованих нежитлових приміщеннях, де орудували аферисти. Сума заподіяної ними шкоди потерпілим становить близько півмільйона гривень.
Там було виявлено десятки системних блоків, монітори, ноутбуки, роутери, реєстратори, мобільні телефони, сім-карти і чорнові записи. За даними фактами відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.
Раніше ми повідомляли, в Одеській області поліція розшукує розбійників, які викрали сонячні панелі.
Інцидент стався поблизу села Голиця Болградського району.
Невідомі люди проникли на територію сільгосппідприємства, скрутили двох охоронців ( чоловіки 1978 і 1981 року народження) Потім вони наділи на голову поліетиленові пакети і погрожуючи рушницею побили.
Далі вони забрали сонячні панелі, акумулятори та електронасос. З усім награбованим вони виїхали з місця злочину на мікроавтобусі.
В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбій». Розпочато досудове розслідування.
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