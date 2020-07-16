Одесити не мають можливості потрапити на пляж, так як елітні комплекси заблокували прохід

Про кричущу ситуацію повідомляють місцеві жителі в соцмережах і публікують підтверджуєче фото, передає Politeka.net

Мова йде про житлові комплекси "Золота ера" і "Приморські сади", які перекрили прохід і тепер адміністрація заявила, що дорога до моря — приватна територія.

За словами одеситів, біля ЖК "Приморські сади" з'явилася решітка, яка повністю виключає можливість пройти по дорозі в бік моря.

Схожа ситуація спостерігається ЖК “Золота доба”. Там встановили шлагбаум. Ця дорога з'єднує вулицю Марсельську і Крижанівку.

Місцеві поскаржилися, що за спробу пройти до моря через територію комплексу вони чують загрози від охорони.

Раніше ми повідомляли, доступ до моря відпочиваючим перекрив котеджний комплекс "Сосновий берег", що під Одесою.

Адміністрація котеджного селища і не пускає на пляж жителів Суворівського району, а також прилеглих селищ, чим викликала гнів громадських діячів, які звернулися до президента Зеленського.

«Пане Президент, навіщо вам той Ланжерон з Кисловским? Недалеко від Крижановки є прекрасні десять кілометрів пляжу, які адміністрація «Соснового Берега» завчасно відгородила від усякої там челяді. Не для тварюк тремтячих, а для тих, хто право «має», - звернувся активіст Сергій Варламов до президента України Володимиру Зеленському.

Громадський діяч закликав українську владу розібратися в цій заплутаній і несправедливою історії. В обласній адміністрації повідомили, що за документами там немає ніяких пляжів — вся берегова лінія являє собою «гідротехнічні споруди». перебувають у приватній власності. Але за фактом пляжі існують.

Нагадаємо, що останній пляж в Одесі захопили комерсанти, фото: "будка для збору грошей і не тільки"

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