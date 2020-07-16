Поки в Одесі ведуться постійні розмови про підняття танкера «Делфі» з нього продовжує витікати пальне

В прес-службі КЗ "Рятувально-водолазна служба Одеської міськради" повідомили, що витік нафтопродуктів помітили рятувальники близько 7:30 ранку, повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами екологів, це пов'язано з підвищенням температури води і повітря, відповідно, нагріванням судна.

А тим часом активний етап операції підняття танкера "Делфі" який планувався на 16 липня, знову перенесли. На цей раз 18 липня.

Як розповів директор компанії Smart Marine Concept Ltd, яка зайнята підняттям танкера Дмитро Евдакимов, все дуже сильно залежить від погодних умов.

«Кілька днів тому були вітри, був шторм, що нас затримало в роботах по судну. Водолази не могли працювати, вони старалися, але відмовилися від роботи, адже під водою їх б'є корпус судна. Це абсолютно небезпечно", – заявив він.

Раніше влада Одеси запевняли, що евакуація танкера "Делфі" в Одесі розпочнеться 16 липня. Таку інформацію озвучив мер міста Геннадій Труханов.

За словами одеського міського голови, в цей день затонуле судно спробують поставити на рівний кіль, потім знадобиться ще до двох тижнів повернути плавучості корабля.

"На 16 липня призначений підйом судна, тобто його повинні поставити на кіль, після чого протягом півтора-двох тижнів будуть стабілізувати його плавучість. Однак результати обстеження оптимізму не додали. Коли ми говоримо про пробоїні в правому борту, то повинні розуміти, що підводної частини борта як такої вже немає. Там все зрізано і раскурочено, шматки металу розкидані по дну" – розповів Труханов.

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