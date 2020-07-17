В Одеській області горіла свиноферма

В палаючому будинку загинуло 40 тварин. Про подію інформує прес-служба регіонального ДСНС, пише Politeka.net

Пожежа виникла ввечері 16 липня на території тваринницької ферми в селі Семихатки Березовського району.

Прибувши на місце, пожежники встановили, що горить свинарник і склад, де зберігалися грубі корми. У 20:54 пожежа була локалізована, а в 23:00 її ліквідували на площі 500 квадратних метрів.

Повідомляється, що крім свиней вогонь знищив 25 тонн соломи, 40 тонн сіна, перекриття та дах будівлі.

За попередньою інформацією рятувальників, причиною пожежі називають коротке замикання електропроводки.

Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

Раніше ми повідомляли про масштабну пожежу, що спалахнула на сміттєвому звалищі в Одеській області.

Так, у Білгород-Дністровському районі оперативно ліквідували займання на полігоні твердих побутових відходів під селом Софіївка, яке відноситься до Шабовской окремої територіальної громади. Пожежа на звалищі, що належить ПК "Екологія", охопила територію площею 2 гектари.

На ліквідацію вогню виїхали пожежники з Білгорода-Дністровського, а також місцева пожежна команда "Шабо". Загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає.

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