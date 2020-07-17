В мережі показали, як виглядає нудистський пляж у місті Південний, який увійшов в топ кращих пляжів України

Не секрет, що дикі пляжі, де відпочиваючі можуть плавати і загоряти в «чому мати народила», досить популярні в прибережних містах і курортах.

Так от на території Одеської області таких пляжів розташоване найбільше.

За даними ЗМІ, нудистський пляж в Південному опинився в списку кращих пляжів України. Від міського центрального пляжу він знаходиться в 15 хвилинах ходьби в сторону курортного селища Коблеве. Це місце примітно тим, що пляж приховують від стороннього погляду, викладені півколом камені. Їх спеціально побудували місцеві жителі щоб уникнути небажаних зустрічей зі своїми знайомими.

Ще дикі пляжі є в районі Кароліно-Бугаз, на Чкаловському пляжі – практично в центрі міста неподалік від санаторію імені Чкалова.

Дикий пляж також розташований біля санаторію “Куяльник” на березі Куяльницького лиману. Там місцеві нудисти посадили квіти і позначили доріжки до пляжу дрібними каменями.

Раніше ми повідомляли, одесити не мають можливості потрапити на пляж, так як елітні комплекси заблокували прохід.

Мова йде про житлові комплекси "Золота ера" і "Приморські сади", які перекрили прохід і тепер адміністрація заявила, що дорога до моря — приватна територія.

За словами одеситів, біля РК "Приморські сади" з'явилася решітка, яка повністю виключає можливість пройти по дорозі в бік моря.

Схожа ситуація спостерігається ЖК “Золота доба”. Там встановили шлагбаум. Ця дорога з'єднує вулицю Марсельську і Крыжановку.

Місцеві поскаржилися, що за спробу пройти до моря через територію комплексу вони чують загрози від охорони.

Нагадаємо, що останній пляж в Одесі захопили комерсанти, фото: "будка для збору грошей і не тільки"

Як повідомляла Politeka, українцям радять уникати одеських пляжів: в чому причина.

Також Politeka писала, що одеситам перекрили прохід на пляж: "Було море - більше немає", обурливе відео