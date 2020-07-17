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В Одеській області дорогу до моря залатали вельми оригінально - черепашками

Незвичайний спосіб ремонту показали місцеві ЗМІ .

Місцеві жителі не очікували від влади активності і «полагодили» дорогу з допомогою рапанів. Їх черепашки висипали на путівець, який з'єднує Миколаївську трасу з узбережжям Чорного моря.

Треба сказати, що вийшло досить рівно і зручно для проїзду автомобілів, які постійно курсують до узбережжя Чорного моря.

Великий мінус такого варіанту ремонту - це сморід, який поширили черепашки, так як їх очистили дуже неякісно.

Під палючим сонцем залишки тіл молюсків почали розкладатися і тепер над чотирма «рапановыми латками» і на десятки метрів довкола відчувається неймовірний запах, який, судячи з усього, буде витати ще довго.

Раніше ми повідомляли, одесити не мають можливості потрапити на пляж, так як елітні комплекси заблокували прохід.

Мова йде про житлові комплекси "Золота ера" і "Приморські сади", які перекрили прохід і тепер адміністрація заявила, що дорога до моря — приватна територія.

За словами одеситів, біля ЖК "Приморські сади" з'явилася решітка, яка повністю виключає можливість пройти по дорозі в бік моря.

Схожа ситуація спостерігається ЖК “Золота доба”. Там встановили шлагбаум. Ця дорога з'єднує вулицю Марсельську і Крижанівку.

Місцеві поскаржилися, що за спробу пройти до моря через територію комплексу вони чують загрози від охорони.

Нагадаємо, що останній пляж в Одесі захопили комерсанти, фото: "будка для збору грошей і не тільки"

Як повідомляла Politeka, українцям радять уникати одеських пляжів: в чому причина.

Також Politeka писала, що одеситам перекрили прохід на пляж: "Було море - більше немає", обурливе відео