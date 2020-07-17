Одесити можуть спостерігати в небі рідкісне космічне явище

Стародавня комета Neowise (офіційна назва C/2020 F3) незабаром максимально наблизитися до Землі. Це станеться у ніч з 22 на 23 липня, передає Politeka.net.

Фахівці відзначають, що найкраще комету буде видно через півтори години після заходу Сонця.

Треба сказати, що явище це стільки рідкісне, що його можна побачити раз на 6800 років.

Жителям Одеси вдалося зловити космічне тіло на камеру, і вони діляться приголомшливими кадрами в мережі.

«Радію, що зловила це неймовірне видовище у свій об'єктив», - написала одеситка Олександра Потапенко, яка зробила знімки між Куяльницьким і Хаджибейским лиманами після заходу сонця.

«Вчора вночі виїхали за 20 км від міста подивитися на комету Neowise. Дивно, але не було комарів, і навіть західні хмари швидко розсіялися, і ми вдосталь насолодилися видом на саму комету, і на шикарне ясне зоряне небо», - розповіла Наталя, яка також спостерігала за кометою.

Звернемо увагу, що цю комету бачать і в інших регіонах України.

«Комета C/2020 F3 (NEOWISE) – найяскравіша комета за останні 7 років. Видно на північному сході перед сходом сонця в сузір'ї Візничого», – розповів житель Дніпра Павло Бунін.

Друга назва небесного тіла - Neowise - від назви телескопа, через який люди і побачили комету. Політ небесного тіла можна спостерігати протягом кількох днів, а найкраще його можна розглянути перед світанком над горизонтом.

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