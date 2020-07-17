В передмісті Одеси нетверезий чоловік відкрив стрілянину в під'їзді

Про пригоду, яка сталася в одній з багатоповерхівок у селі Лиманка, що під Одесою, повідомила прес-служба обласного ГУНП, передає Politeka.net.

За даними поліцейських, до них надійшов сигнал від охоронців, про те, що в під'їзд будинку зайшов п'яний чоловік і почав хуліганити, а коли вони намагалися його заспокоїти, здійснив декілька пострілів.

На щастя, ніхто не постраждав.

Пізніше копи затримали стрілка в супермаркеті неподалік від місця події. Ним виявився 44-річний одесит, який перебував у стані алкогольного сп'яніння і пояснити свій вчинок не зміг. Поліцейські вилучили у нього пневматичний револьвер EKOL Viper 4,5 і відправили на балістичну експертизу, а самого бешкетника і помістили в СІЗО.

Чоловікові загрожує до семи років в'язниці.

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Пригода сталася серед ночі на вулиці Дальницькій, 55, на автозаправці фірми «WOG».

Чоловік у медичній масці зайшов на заправку нібито щоб купити пиво. Коли він підійшов до каси, то дістав пістолет і направив його на касира. Після цього грабіжник спокійно вигріб гроші з каси і втік. Він був оголошений в розшук і його невдовзі затримали.

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