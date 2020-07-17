На одеській митниці на хабарництві попалися троє керівників

Про це інформує прес-служба ДБР, передає Politeka.net.

Вони попалися на гарячому і всі троє підозрюються у систематичного одержання хабарів.

Серед затриманих два керівники митних постів та заступник начальника відділу митного оформлення.

За даними слідства, керівник і заступник начальника відділу митного оформлення налагодили схему одержання неправомірної вигоди від підприємств, які займалися імпортом вантажів морським транспортом. За безперешкодний пропуск вантажів та прискорення митного оформлення одного контейнера вони отримували 500 доларів. Митників затримали при отриманні чергового траншу – 2100 доларів.

Також слідчі ДБР затримали начальника іншого митного поста на хабарі в 1800 доларів. Він брав по 200 доларів за безперешкодне оформлення автомобілів.

В рамках розслідування, що було проведено 15 обшуків у кабінетах і митників за місцем їх проживання.

Слідство ведеться за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України. Фігурантам загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

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17-річний випускник морського коледжу не розгубився і розповів про проблеми громадським діячам. Тепер спільними зусиллями небайдужі люди збирають гроші на хабар педагогам – дрібницею.

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