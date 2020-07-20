В Одесі ситуація з епідемією вірусу погіршується, в результаті чого медики розгортають додаткові ліжка для заражених

За станом на 20 липня на території Одеської області кількість інфікованих досягло 2 581 чоловік, з них 683 заражених - в Одесі. За добу виявлено 51 новий випадок захворювання, в їх числі 10 – одеситів, інші заражені – це жителі області. Такі дані озвучила голова міського відділу охорони здоров'я Олена Якименко в ході засідання оперативного штабу, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зі слів чиновниці, в інфекційній лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 109 пацієнтів з COVID-19, з яких 12 чоловік - у важкому стані. Серед госпіталізованих в стаціонар одеситів - вісім дітей.

Також зазначила, що через збільшення кількості госпиталізованих, перепрофілюють два відділення для лікування хворих з COVID-19.

«Є необхідність розміщення пацієнтів в нових відділеннях на 195 ліжок. Перепрофілюють ті частини інфекційної лікарні, де лікували гепатити і менінгіти. Пацієнтів переведуть в МКЛ №5 і 10, - повідомила Якименко та додала, що якщо так буде і далі, то на прийом пацієнтів з COVID-19 перейдуть МКЛ № 1, 5 і 10 і дитяча лікарня №3, що дасть 331 місце для пацієнтів.

Треба сказати, що в Одеській області всього зареєстровано 37 летальних випадків, з яких два - за останню добу.

Як розповіла Якименко, більшість померлих це люди у віці старше 60 років, до того ж багато поступали в лікарню дуже пізно, у важкому стані.

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