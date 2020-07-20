Нардепа – «слугу» та колишнього артиста з "95 кварталу" Юрія Корявченкова, більш відомого як Юзик, помітили на пляжі під Одесою
Відповідні фотографії розмістив інформаційний портал
У народних депутатів почалися канікули і вони потягнулися відпочивати. Однак у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, деякі з них вирішили не виїжджати за кордон, а відправиться у відпустку на українські курорти.
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Наприклад, колишній артист «кварталівець» Корявченков вирішив відпочити в курортному селищі Грибівка.
Юзика помітили, коли він стояв на пляжі з келихом пива і в трусах, спілкуючись з засмаглим відпочиваючим.
Раніше ми повідомляли, туристи заставили узбережжя Одеської області своїми автомобілями.
Мова йде про природні піщаних пляжах курортних селищ Санжейки, Грибівки Кароліно-Бугаз.
Відпочиваючі залишають свої авто прямо біля води, перетворивши пляжі на справжнє паркування.
Машини на пляжах помітили з одеськими номерами, але є і гості з інших регіонів України, а також іноземці.
Місцеві жителі обурені і вже розмістили петицію на сайті президента України з вимогою заборонити проїзд і паркування транспортних засобів на громадських пляжах Одеської області (в рекреаційній зоні серед відпочиваючих). Її автором виступила Валерія Лужанська.
Нагадаємо, що останній пляж в Одесі захопили комерсанти, фото: "будка для збору грошей і не тільки"
Як повідомляла Politeka, українцям радять уникати одеських пляжів: в чому причина.
Також Politeka писала, що одеситам перекрили прохід на пляж: "Було море - більше немає", обурливе відео