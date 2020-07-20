Алкогольний рекорд Одеської області не протримався і двох діб, як його побив одесит
Як повідомила прес-служба патрульної поліції, в Одесі на Люстдорфській дорозі інспектори зупинили автомобіль GEELY, водій якого перебував у нетверезому стані, повідомляє Politeka.net.
«За кермом транспортного засобу перебував 40-річний чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Водієві було запропоновано пройти огляд з допомогою приладу " Драгер, на що водій погодився», - розповіли в поліції.
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Результат перевірки їх приголомшили. Алкотестер виявив у чоловіка 3,59 проміле, що значно перевищує допустиму норму в 0,2.
На водія був складений адмінпротокол. Також в патрульної зазначили, що ще жодного разу не стикалися з такою високою дозою алкоголю в крові водіїв.
До цього ми писали, що попередній алкогольний рекорд регіону встановив винуватець ДТП в Ізмаїлі.
Чоловік на іномарці врізався в металевий стовп. Коли патрульні приїхали на місце події, то запропонували водієві пройти тест на алкоголь.
Алкотестер виявив у чоловіка 3,26 проміле алкоголю. Це, зазначили в поліції, є найвищим показником сп'яніння з початку 2020 року.
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