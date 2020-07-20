Спроба підняти затонулий танкер «Делфі» біля берегів Одеси провалилася

В самий відповідальний момент лопнув один з буксирувальних тросів, так як судно виявилося дуже важким. Момент зафіксували очевидці і розмістили в соцмережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Нову спробу поставити корабель на кіль зроблять у понеділок, 20 липня, адже саме сьогодні закінчується відведений президентом Зеленським строк на ліквідацію наслідків аварії «Делфі».

А поки водолази почали розбирати судно, щоб полегшити.

Треба зазначити, що танкер необхідно підняти до кінця літа, так як восени море почне штормити і якщо підняти не вийде, то роботи доведеться перенести на весну.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, під час спроби підняти "Делфі" підходи і спуски до пляжу "Дельфін" перекрила Нацгвардія. І не дивлячись на те, що з найближчих пляжів попросили піти всіх людей, тим не менш, на схилах відбувається ажіотаж. Багато одеситів і відпочиваючі цілими родинами прийшли подивитися на довгоочікувана подія.

Раніше влада Одеси запевняла, що евакуація танкера "Делфі" розпочнеться 16 липня. Таку інформацію озвучив мер міста Геннадій Труханов.

За словами одеського міського голови, в цей день затонуле судно спробують поставити на рівний кіль, потім знадобиться ще до двох тижнів повернути плавучості корабля.

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