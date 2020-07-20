В одеській маршрутці кремезний чоловік вдарив пасажирку на зауваження поступитися місцем

Скандальний інцидент стався під час поїздки в 168-й міській маршрутці. Момент розборок розмістив телеграм-канал «Підслухано Одеса», передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами, очевидців, все сталося через те, що чоловік не побажав поступатися місцем вагітній жінці.

«Вчора в 168 маршрутці, чоловік кілька разів ударив вагітну жінку з причини того, що йому були зроблені зауваження, щоб він поступився місцем жінці в положенні», - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, чоловіка міцної статури і двох повних жінок, яких він штовхає, а потім швидко залишає салон транспорту. Жінки влаштували скандал, почали нецензурно висловлюватися.

На прохання допомоги водій маршрутки не реагував. Ситуація обурила інших пасажирів, деякі почали підтримувати дівчину, інші — чоловіка. У кадрі також чути крики, що жінки самі напросилися.

Раніше ми писали, в центрі Одеси жорстоко побилися підлітки, в результаті чого один з них втратив свідомість.

За розповідями свідків, конфлікт розгорівся після прохання одного з хлопців покататися на скейтборді.

«Мій друг (блондин) почав докопуватися до цього хлопчика, за типом "дай покататися на самокаті". Той почав говорити, мовляв, немає, давайте, хлопці, до побачення, мої друзі почали його діставати, за те, що він самокатер, він сказав їм заткнутися, почалася сварка, яка переросла в бійку», - розповів очевидець.

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