На головній вулиці Одеси сотні людей вишикувалися у величезну чергу, щоб спробувати новий фастфуд

Відповідні кадри, зроблені на Дерибасівській, оприлюднили місцеві ЗМІ .

Як стало відомо, в Одесі прямо навпроти центрального Макдональдса відкрився новий ресторан фастфуду всесвітньої мережі KFC. Натовпи одеситів і приїжджих кинулися в заклад, щоб спробувати новинку.

Увечері в неділю охочих було так багато, що черга заблокувала прохід по Дерибасівській. Треба сказати, що все, що відбувається нагадувало картинки в СРСР.

Тим часом користувачі в соцмережах обговорюють побачене, деякі з подивом.

«Ганьба для міста і для самої головної вулиці! пластмасова їжа і сморід на весь центр! захарастили Дерибасівську!», «Люди, які действиетльно голодні і хочуть їсти - підуть в поряд відкритий рест\фастфут\забігайлівку щоб поїсти, а не будуть стирчати в черзі. На всю дерибасівській ніде поїсти більше? ВСе правильно сказано: стадо, ведене брендом», «Ну ладно малолітки і фріки!Ну а люди з дітьми?Це звичайний фастфуд !Мій висновок - стадо!», - пишуть в мережі.

А тим часом в Одесі ситуація з епідемією вірусу погіршується, в результаті чого медики розгортають додаткові ліжка для заражених.

За станом на 20 липня на території Одеської області кількість інфікованих досягло 2 581 чоловік, з них 683 заражених - в Одесі. За добу виявлено 51 новий випадок захворювання, в їх числі 10 – одеситів, інші заражені – це жителі області.

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