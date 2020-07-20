Незважаючи на пандемію і карантин тысяи відпочиваючих заполонили курортну Одесу в розпал літа
Так, приміром, після семи годин вечора на Дерибасівської та інших центральних вулицях життя б'є ключем. Людей настолко багато кожен день, що «яблуку ніде впасти», пише
Гості з різних міст України і навіть з-за кордону бродять по вулицях, сидять в кафе і як видно розміщених на фотознімках, про засоби індивідуального захисту мови не йде. В масках ходять тільки співробітники закладів і рідкісні туристи.
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Ресторани не хочуть втрачати клієнтів, тому приймають гостей і всередині, і на терасах, які займають мало не весь тротуар. І такі послуги затребувані, всі ресторани і кафе Одеси вечорами забиті відвідувачами.
На вулиці грають вуличні музиканти і танцюристи, продаються надувні кулі картини, пропонують сфотографуватися з хижими птахами і єнотами.
Раніше ми повідомляли, в Одесі на вулиці Дерибасівській прямо навпроти центрального Макдональдса відкрився новий ресторан фастфуду всесвітньої мережі KFC. Натовпи одеситів і приїжджих кинулися в заклад, щоб спробувати новинку.
А тим часом в Одесі ситуація з епідемією вірусу погіршується, в результаті чого медики розгортають додаткові ліжка для заражених.
За станом на 20 липня на території Одеської області кількість інфікованих досягло 2 581 чоловік, з них 683 заражених - в Одесі. За добу виявлено 51 новий випадок захворювання, в їх числі 10 – одеситів, інші заражені – це жителі області.
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