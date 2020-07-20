Нічні клуби Одеси продовжують порушувати карантинні заборони, незважаючи на рейди поліцейських
Відео з розважальних закладів-порушників розміщують очевидці у мережі, передає Politeka.net.
Нагадаємо, по всій Україні, у тому числі в Одесі, знову посилили карантин на тлі боротьби з китайської інфекцією.
З 13 липня заборонена робота кафе, барів, ресторанів і нічних клубів та інших розважальних закладів після 23:00. Нові заборони не поширюються на кінотеатри і ті заклади громадського харчування, які працюють на винос або ж займаються адресною доставкою їжі.
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В Одесі правоохоронці регулярно влаштовують «карантинні рейди» по розважальним закладам, щоб перевірити, як дотримуються рішення Кабміну.
Проте деякі нічні клуби Аркадії придумали, як обійти заборони.
До прикладу, в одному клубі тусовщиків вирішили заздалегідь попередити про можливі проблеми, які виникнуть за порушення карантину. У разі перевірки, відвідувачів попросили покинути приміщення клубу на сорок хвилин - годину.
«Проходить перевірка по всій Аркадії, тому в якийсь момент я попрошу всіх вийти на хвилин сорок на годину. Я не знаю чи буде це і коли це буде», - повідомив зі сцени співробітник клубу.
Така ж ситуація сталася в клубі True man, під час перевірки поліції всіх вивели із закладу, а потім впустили назад.
Це означає, що нічним закладам вигідніше кожен день платити штраф за порушення карантинних обмежень, ніж закриватися в 23:00.
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