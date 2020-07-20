В Одесі родичі і поліція шукають безвісти зниклого 13-річного Владислава Жилу

Як передає Politeka.net. про зникнення повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

Відомо, що підліток ще в п'ятницю 17 липня пішов з дому в Суворовському районі і з тих пір про нього немає ніяких звісток.

Прикмети зниклого: на вигляд хлопцеві 11-12 років, ріст 140-145 см, русяве волосся, карі очі, худорлявої статури.

В останній раз коли його бачили Владик був одягнений в кольорову майку, білі шорти з блакитними точками та чорні кросівки. При собі у нього була маленька коричнева сумка через плече.

В поліції звернулися, з будь-якою інформацією про зниклого, прохання повідомляти за телефоном: (048) 779 42 88, (067) 271 28 49 або на лінію 102.

До цього поліція вела пошуки 16-річної Ганни Амбросиенко. Жителька села Великий Дальник вийшла з дому 16 липня і зникла.

Прикмети дівчини: зріст 150-155 см, середньої статури, світло-русяве волосся.

Особливі прикмети - родимка на носі і шрам на лівій руці.

Раніше ми повідомляли, стало відомо ім'я поліцейського, якого підозрюють у нарузі над малолітньою дівчинкою в Одесі.

Ним виявився інспектор сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції і колишній куратор програми з протидії домашньому насильству "Поліна" Михайло Положенцев. Йому вже вручили підозра співробітники ДБР.

Нагадаємо, в Одеській області безслідно зникла зеленоока красуня: поліція повідомила деталі.

Як повідомляла Politeka, діти без вісті пропали під Одесою, поліція піднята по тривозі: фото і прикмети.

Також Politeka писала, що молодий одесит зник за дивних обставин, поліція збилася з ніг: фото і прикмети