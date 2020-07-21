Сімейство дельфінів зайшло в прибережні води Одесы і викликало величезний переполох

Відповідні відео розмістила громадська огранізация «Зелений лист», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як пояснив відомий одеський еко-активіст Владислав Балинський, дельфіни спеціально запливли на пляж, так як один з них захворів і їм потрібна була спокійна від хвиль гавань.

«Сім'я афалін (4-5 дорослих і двоє підлітків) зайшла в акваторію пляжу на 11 ст. Б. Фонтану ще три дні тому і один з дельфінів, явно нездоровий. Член сім'ї з працею спливає на поверхню для дихання. Його постійно супроводжує інший, якого періодично змінює третій. Вони підштовхують знизу хворого дельфіна, не даючи йому запрокинутся на спину і допомагаючи спливати», - розповів Балинський.

Міська влада по периметру акваторії створила зону тиші, щоб тварини почували себе в безпеці і змогли знайти вихід.

Рятувальники намагалися навіть нагодувати дельфінів, вони скидали у воду рибу, проте вони її не їли.

Балинський впевнений, що дельфіни не голодні, риби в морі багато. Чіпати тварин не треба.

Проте через кілька днів сімейство все-таки вирішив покинути акваторію пляжу, перепливши через хвилеріз і таємницю, чому вони зупинилися тут, забрали з собою.

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