Одесити поскаржилися, що компанія молодих людей зі зброєю в руках чіпляється до людей

Як повідомляє Politeka.net, відео розмістив телеграм-канал Хydessa (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Мешканці, які проживають в одній з багатоповерхівок по вулиці Боровського повідомили, що в їх будинку знімають квартиру троє хлопців, які регулярно напиваються і ходять по вулиці з автоматом. Вони розважаються тим, що чіпляються до людей зі зброєю в руках.

На оприлюднених кадрах видно троє чоловіків у темному одязі, у одного з них ззаду помітний автомат.

Одесити стверджують, ці чоловіки є бійцями Нацгвардії.

Раніше ми повідомляли, в Одесі на Люстдорфській дорозі інспектори зупинили автомобіль GEELY, водій якого перебував у нетверезому стані.

«За кермом транспортного засобу перебував 40-річний чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Водієві було запропоновано пройти огляд з допомогою приладу " Драгер, на що водій погодився», - розповіли в поліції.

Результат перевірки їх приголомшили. Алкотестер виявив у чоловіка 3,59 проміле, що значно перевищує допустиму норму в 0,2.

На водія був складений адмінпротокол. Також в патрульної зазначили, що ще жодного разу не стикалися з такою високою дозою алкоголю в крові водіїв.

До цього ми писали, що попередній алкогольний рекорд регіону встановив винуватець ДТП в Ізмаїлі. Алкотестер виявив у чоловіка 3,26 проміле алкоголю.

Одесситы жалуются на нацгвардейцев-беспредельщиков Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 21. Juli 2020

Нагадаємо, відпочиваючим заборонили купатися на пляжах Одеси: список небезпечних місць

А ще Politeka писала, туристи перетворили одеське узбережжя паркування, відео: "як біля торгових центрів"

Також Politeka повідомляла, переполох в курортній зоні Одеси: виявлено сотні снарядів, кадри з місця