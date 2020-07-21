Під Одесою аферист придумав хитромудру схему, як однією купюрою поповнити рахунок на 50 тисяч гривень

Як розповіли в місцевій поліції, 29-лений житель Біляївського району з допомогою розрізаної 200 гривневої купюри, нитки і клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. З його допомогою він однією і тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповнював свій мобільний рахунок, передає Politeka.net.

Потім ці гроші шахрай перераховував на електронні гаманці й банківські картки, а потім знімав готівку.

З'ясувалося, що на рахунку афериста 44 факти кримінальних правопорушень в Одесі та інших населених пунктах, якими він завдав матеріальної шкоди на суму в 50 тисяч гривень.

Поліція вже повідомила чоловікові про підозри в шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу.

Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

До цього ми повідомляли, що поліцейські затримали 33-річного одесита, який входив в злочинну групу, яка продавала неіснуючі товари, і був оголошений у розшук.

Члени банди розміщували повідомлення про продаж мототехніки та комплектуючих до комп'ютерів на сайтах в інтернеті.

Але після отримання грошей від жертв продавці товар не надсилали. Від дій шахраїв постраждали майже двадцять осіб. Сума заподіяних збитків склала понад півмільйона гривень.

Нагадаємо, злочин одеського копа над дитиною сполошив Одесу: ЗМІ розсекретили його ім'я і фото

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують

Також Politeka писала, що натовпи відпочиваючих заполонили Одесу: у поліції повідомили, де не дотримуються карантину