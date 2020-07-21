На курорті в Одеській області жінка напідпитку каталася по пляжу і ледь не переїхала відпочиваючого

Обурливий інцидент стався на пляжі в селі Приморське Кілійського району, повідомили в прес-службі Нацполиции області, передає Politeka.net.

Приїждча з Ізмаїла під впливом алкоголю сіла за кермо автомобіля і поїхала вздовж берега прямо серед людей. Один з відпочиваючих намагався припинити побачене: чоловік став перед машиною, однак, правопорушниця дала по газам і поїхала далі.

Наголошується, що наїзду чоловік уникнув, встрибнувши на капот.

«Нетверезого водія затримали. Їй повідомили про підозру у хуліганстві і обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, - розповів начальник відділу поліції.

Крім того, у відношенні жінки складено адміністративний протокол за ст 130 Купап за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння».

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Мова йде про природні піщаних пляжах курортних селищ Санжейки, Грибівки Кароліно-Бугаз.

Відпочиваючі залишають свої авто прямо біля води, перетворивши пляжі в справжню паркування.

Машини на пляжах помітили з одеськими номерами, але є і гості з інших регіонів України, а також іноземці.

Місцеві жителі обурені і вже розмістили петицію на сайті президента України з вимогою заборонити проїзд і паркування транспортних засобів на громадських пляжах Одеської області (в рекреаційній зоні серед відпочиваючих). Її автором виступила Валерія Лужанська.

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