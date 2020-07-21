В Одеській області правоохоронці роззброїли підлітка

Як повідомили в прес-службі ГУНП, в місті Ізмаїлі патрульні зупинили автомобіль і в ході поверхневого огляду виявили у пасажира пістолет, передає Politeka.net.

У розмові, 17 річний хлопець зізнався, що знайшов «гармату» ще в травні і залишив собі для самозахисту.

Тепер неповнолітній піде під суд і йому загрожує реальний термін від 3 до 7 років за незаконне поводження зі зброєю. А поки він відправлений під цілодобовий =домашній арешт.

Раніше ми повідомляли, одесити поскаржилися, що компанія молодих людей зі зброєю в руках чіпляється до людей.

Мешканці, які проживають в одній з багатоповерхівок по вулиці Боровського повідомили, що в їх будинку знімають квартиру троє хлопців, які регулярно напиваються і ходять по вулиці з автоматом. Вони розважаються тим, що чіпляються до людей зі зброєю в руках.

На оприлюднених кадрах видно троє чоловіків у темному одязі, у одне з них ззаду помітний автомат.

Одесити стверджують, ці чоловіки є бійцями Нацгвардії.

Також ми повідомляли, що в центрі Одеси жорстоко побилися підлітки, в результаті чого один з них втратив свідомість.

За розповідями свідків, конфлікт розгорівся після прохання одного з хлопців покататися на скейтборді.

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