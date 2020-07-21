У мережі з'явилося відео, на якому онук колишнього мера Одеси Руслана Боделана наїхав на пішохода і зник з місця ДТП

Інцидент мав місце ще на початку лютого цього року, проте відео з авторегістратора з'явилося в розпорядженні місцевого видання « Думська » тільки зараз. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Онук екс-мера 34-річний Олександр Гладких їхав на автомобілі марки Тoyota Venza і скоїв наїзд на 57-річну Вікторію Четверикову. Постраждалу доставили в місцеву лікарню з переломом основи черепа, переломом стопи і політравмою.

На кадрах видно, що пішохід переходила дорогу в недозволеному місці (що вона не заперечує), однак і водій почав обгін на перехресті, не переконавшись у те, що на зустрічній смузі нікого немає, і навіть не намагався загальмувати при вигляді жінки. Більш того, збивши її, він поїхав далі.

За інформацією Думскай, в поліції відкрили кримінальну справу, проте а онук Боделана підозрюваним так і не став, а 25 червня виробництво закрили.

Адвокати постраждалої домоглися відкриття нового кримінального провадження за ст. 135 КК (залишення в небезпеки). Поки тільки за першій частині, але вони наполягають на перекваліфікації за частини третьої «залишення в небезпеки з тяжкими наслідками»:

Згідно з висновком медиків, в результаті ДТП потерпіла Вікторія Четверикова залишилася інвалідом.

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