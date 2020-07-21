разраг літа на одеському узбережжі горів відомий ресторан «Санторіні»

Про подію інформує прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net

Повідомляється, що в 6:41 в службу порятунку 101 надійшов сигнал про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні кафе "Санторіні".

По прибуттю вогнеборців було встановлено, що сталося коротке замикання електрообладнання холодильної камери з подальшим горінням.

Загоряння ліквідовано персоналом на площі 1 кв. м. з використанням вогнегасника.

Загиблих і постраждалих немає.

До цього ми повідомляли про сильну пожежу в курортному селищі Затока Одеської області.

Там загорілися будиночки на базах відпочинку «Граніт» і «Атлантида». Прибувши на місце НП пожежники встановили, що палають яскравим полум'ям шість дерев'яних будиночків.

Більше двох годин знадобилося рятувальникам, щоб ліквідувати вогонь на площі 500 кв. м.

В результаті пожежі постраждав 26-річний відпочиваючий, чоловік отримав отруєння продуктами горіння, але після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.

Ще одна НП сталася на вулиці Пляжної в закладі «Чорна каракатиця» у місті Чорноморську. За інформацією рятувальників, сигнал про спалах надійшов на пульт диспетчера чергової частини о 00:36. До місця події пожежники прибули через 13 хвилин, а займання ліквідували о 01:30.

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Як Politeka повідомляла, що пожежа спалахнула на базі відпочинку під Одесою: відео НП.