Погода в Одесі 22 липня буде переважно сонячна і без опадів
Згідно з інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у місті з самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів, передає Politeka.net
Вітер північний, 7-12 м/метрів на секунду. Температура вночі на стовпчиках термометрів покаже +18+20 градусів, вдень показники піднімуться до +28+30.
Температура морської води буде коливатися в межах 22-23 градусів тепла.
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По Одеській області синоптики прогнозують невелику мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 метрів в секунду.
Температура вночі 15-20 градусів, вдень 27-32.
На автодорогах області видимість добра.
В цей день, синоптики відзначають, що буде спостерігатися дуже висока пожежна небезпека.
Нагадаємо, що в самий розпал літа відпочиваючим не рекомендують купатися на дев'яти пляжах в Одесі.
Проби морської води експерти Госпотребслужбы відібрали 6 липня у всіх визначених контрольних точках Одеси. На цей раз результати виявились не втішними.
Так, за результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічними свідчення, а значить може бути дуже небезпечна для здоров'я.
Тому фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від морського водокористування на пляжах:
- Лузанівка,
- Молода Гвардія,
- Ланжерон,
- Відрада,
- Дельфін ,
- Аркадія ,
- 10 ст. Великого Фонтану,
- 13 ст. Великого Фонтану,
- 16 ст. Великого Фонтану.
Звернемо увагу, що рекомендація діє до особливого розпорядження.
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