Погода в Одесі 22 липня буде переважно сонячна і без опадів

Згідно з інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у місті з самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів, передає Politeka.net

Вітер північний, 7-12 м/метрів на секунду. Температура вночі на стовпчиках термометрів покаже +18+20 градусів, вдень показники піднімуться до +28+30.

Температура морської води буде коливатися в межах 22-23 градусів тепла.

По Одеській області синоптики прогнозують невелику мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 15-20 градусів, вдень 27-32.

На автодорогах області видимість добра.

В цей день, синоптики відзначають, що буде спостерігатися дуже висока пожежна небезпека.

Нагадаємо, що в самий розпал літа відпочиваючим не рекомендують купатися на дев'яти пляжах в Одесі.

Проби морської води експерти Госпотребслужбы відібрали 6 липня у всіх визначених контрольних точках Одеси. На цей раз результати виявились не втішними.

Так, за результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічними свідчення, а значить може бути дуже небезпечна для здоров'я.

Тому фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від морського водокористування на пляжах:

Лузанівка,

Молода Гвардія,

Ланжерон,

Відрада,

Дельфін ,

Аркадія ,

10 ст. Великого Фонтану,

13 ст. Великого Фонтану,

16 ст. Великого Фонтану.

Звернемо увагу, що рекомендація діє до особливого розпорядження.

Нагадаємо, зграя дельфінів влаштувала грандіозний переполох в Одесі: зоозахисники поділилися відео

А ще Politeka писала, туристи перетворили одеське узбережжя на паркування, відео: "як біля торгових центрів"

Також Politeka повідомляла, переполох в курортній зоні Одеси: виявлено сотні снарядів, кадри з місця