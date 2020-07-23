Після безуспішних спроб одеської влади підняти танкер «Делфі» стався новий витік нафтопродуктів

Як розповіли в департаменті екології, там виявлено пляму площею 180 квадратних метрів, передає Politeka.net.

На НП вже відреагував відомий одеський еко-активіст Владислав Балинський. На оприлюдненому відео він показав масштаби витоку пального і зазначив, що мова йде не про літри і навіть не про децілітри пального, яке витекло в море.

«Спроба підняття «Делфі»18 липня призвела до загального підняття корпусу судна мінімум на пів метра щодо колишнього положення. Навіть школяр восьмого класу, знаючи принцип сполучених посудин, зрозумів би, що весь вміст внутрішнього простору судна рівно на ці пів метра і знизиться, проллється в море крізь свищі і технічні отвори», - пояснив Балинський.

На події також відреагував одеський губернатор Куций Максим. Він повідомив, що судновласник знову поросил продовжити терміни завершення операції підняття танкера — на цей раз до 10 серпня.

Голова ОДА переконаний, що право на евакуацію судна потрібно передати АМПУ, а також закликав визнати ситуацію з "Делфі" надзвичайною.

Gepostet von Balinskyy Vladislav am Dienstag, 21. Juli 2020

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