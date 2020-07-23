Не встигли молоді туристи зійти з поїзда в Одесі, як їх тут же пограбували

Ганебний для міста злочин на залізничному вокзалі зробили одесити. Подробиці розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Два хлопця у віці 16 років прибули до Одеси з Києва. На пероні на них напали невідомі і під загрозою ножа відібрали гаджети і гроші. Постраждалі підлітки одразу повідомили про розбій в поліцію.

Обох нападників затримали в декількох кварталах від вокзалу, кияни їх впізнали. Ними виявилися одесити у віці 25 років і 31 року.

Дії зловмисників слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу їх помістили в ізолятор тимчасового утримання.

Раніше ми повідомляли, одесити поскаржилися, що компанія молодих людей зі зброєю в руках чіпляється до людей.

Мешканці, які проживають в одній з багатоповерхівок по вулиці Боровського повідомили, що в їх будинку знімають квартиру троє хлопців, які регулярно напиваються і ходять по вулиці з автоматом. Вони розважаються тим, що чіпляються до людей зі зброєю в руках.

На оприлюднених кадрах видно троє чоловіків у темному одязі, у одного з них ззаду помітний автомат.

Одесити стверджують, ці чоловіки є бійцями Нацгвардії.

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