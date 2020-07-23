В Одесі відновили чорний список пляжів, де можна купатися

15 липня фахівці відібрали нові проби морської води і виявили порушення, повідомляється на офіційному сайті Одеси, передає Politeka.net.

За їх результатами, вода на двох одеських пляжах не відповідає нормам за санітарно-мікробіологічними показниками. Мова йде про проби з пляжів Аркадії і на 16-й станції Великого Фонтану.

Не все в порядку з морською водою і за межами Одеси. Забруднення знайшли у трьох районах Затоки (Центральному, Сонячному і Лиманському) і в озері Сасик Татарбунарського району.

Раніше відпочиваючим не рекомендували купатися на дев'яти міських пляжах Одеси.

Так, фахівці Держпродпотребслужби в Одеській області попросили тимчасово утриматися від купання на таких пляжах: «Лузанівка», «Молода Гвардія», «Ланжерон», «Відрада», «Дельфін», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану.

Також ми повідомляли, що після безуспішних спроб одеської влади підняти танкер «Делфі» стався нова витік нафтопродуктів.

Було виявлено пляму площею 180 квадратних метрів.

На НП вже відреагував відомий одеський еко-активіст Владислав Балинський.

«Спроба підняття «Делфі»18 липня призвела до загального підняття корпусу судна мінімум на пів метра щодо колишнього положення. Навіть школяр восьмого класу, знаючи принцип сполучених посудин, зрозумів би, що весь вміст внутрішнього простору судна рівно на ці пів метра і знизиться, проллється в море крізь свищі і технічні отвори», - пояснив Балинський.

Нагадаємо, на одеському вокзалі відкрили полювання на туристів, фото: "не встигають зійти з поїзда"

А ще Politeka писала, сильна пожежа охопила бази відпочинку в Затоці, є постраждалі: кадри з місця НП

Також Politeka повідомляла, туристи перетворили одеське узбережжя на паркування, відео: "як біля торгових центрів"