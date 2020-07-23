Гастролери із Закарпаття нахабно пограбували молоду маму з дітьми в Одесі

Як повідомили в прес-службі ГУНП, крадіжка сталася днями в Приморському районі міста, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За відомостями правоохоронців, молода жінка поверталася з прогулянки з синами трьох і півтора років. У якийсь момент злодійки підійшли і "почистили" її рюкзак. Вони вкрали гроші і паспорт.

Постраждала не стала довго чекати і тут же звернулася за допомогою в поліцію. По гарячих слідах копи затримали злодійок, коли відпрацьовували територію Приморського району.

Ними виявилися дві приїжджі із Закарпатської області віком 36 та 15 років.

Поліцейські вилучили у них викрадене майно та повернули власниці. Тепер зловмисницям загрожує до 5 років в'язниці за крадіжку.

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Ганебний для міста злочин на залізничному вокзалі зробили одесити. Два хлопця у віці 16 років прибули до Одеси з Києва. На пероні на них напали невідомі і під загрозою ножа відібрали гаджети і гроші. Постраждалі підлітки одразу повідомили про розбій в поліцію.

Обох нападників затримали в декількох кварталах від вокзалу, кияни їх впізнали. Ними виявилися одесити у віці 25 років і 31 року.

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