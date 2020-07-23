З приходом літа в місті Южному, що під Одесою, загострилася проблема стихійних ринків

Як повідомляють місцеві ЗМІ, незаконна торгівля процвітає майже в кожному мікрорайоні.

Всюди в місті можна зустріти людей, які торгують м'ясними і молочними продуктами, а також різними фруктами вздовж дороги, на зупинках або прямо з машини.

У поліції спільно з керівництвом міста є план спільних перевірок таких торгових точок. До того ж, правоохоронці працюють за скаргами громадян. Поліція проводить рейди і штрафує недобросовісних продавців. Всього з початку року було складено 6 приписів, а відносно злісних порушників 5 адмінпротоколів і робота триває.

Однак на думку чиновників, дана проблема невикорінна, так як самі городяни їй потурають: купують продукти на таких ринках і не цікавляться документацією на товари.

«Якщо б ніхто не купував - там ніхто б не стояв і не продавав. Торгівля м'ясними та молочними продуктами дозволяється тільки у корпусах ринку після проходження санвэтэкспертизы», - розповіла начальник розвитку торгівлі та послуг Світлана Чабан.

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Так, у громадському транспорті на наявність порушень в процесі перевезень, зокрема, вважають кількість пасажирів, перевіряють наявність масок і уточнюють мету поїздки.

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