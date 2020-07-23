Навіщо йому цей непотріб?

На українському кордоні затримали любителя Росії і СРСР, який віз в Одеську область портрети Путіна, валюту і різний радянський мотлох

Про це інформує управління Держприкордонслужби України, передає Politeka.net.

Повідомляється, що на пункті пропуску «Старокозачье» на кордоні Одеської області та Молдови під час перевірки прикордонники звернули увагу на нервова поведінка водія. Коли ж вирішили обшукати його машину, то там було на що подивитися.

Як з'ясувалося, громадянин України віз на батьківщину червоні прапорці з гербом СРСР, наклейки з зображенням прапора ВМФ СРСР, медалі з портретом Жукова, портрети Путіна, зображення російської військової техніки. Поруч лежав пакет з великою сумою рублях.

Тепер перевізником займеться СБУ. У чоловіки з'ясовують, навіщо йому знадобилися всі ці предмети.

Раніше ми вже писали про те, що співробітники СБУ затримали проросійських активістів , які готували цілу серію провокацій на 2 травня.

Зокрема, активісти проросійського руху «Куликове поле» напередодні і в день річниці трагедії 2014 року (2 травня) планували поширити по Одесі агітаційну продукцію із закликами до створення так званої «республіки новоросія» і силового захоплення державної влади.

У відомстві зазначили, що за задумом організаторів, ці дії повинні були стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ.

Нагадаємо, на одеському вокзалі відкрили полювання на туристів, фото: "не встигають зійти з поїзда"



Як повідомляла Politeka, сотні любителів Росії наробили шуму в Одесі, СБУ прийняла заходи: деталі події

Також Politeka писала, що поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують