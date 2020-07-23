На Одещині зав'язалася бійка в поліцейській ділянці між чоловіком і копами

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події, яка сталася у Болграді, в середу, 22 липня.

Постраждалий заявив, що поліцейські побили його в ділянці. Він зняв побої і відповідно медзключенню у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, садно голови і забій стегна.

В поліції озвучують зовсім іншу інформацію.

За їх версією, чоловік - місцевий житель, який у травні цього року звертався в поліцію з проханням розшукати зниклих дружину і двох малолітніх дітей. Правоохоронці встановили їх місцезнаходження. З'ясувалося, що сім'я перебуває в одному з реабілітаційних центрів для жертв домашнього насильства. Надана інформація не задовольнила чоловіка, і він кілька разів приходив у підрозділ з'ясовувати стосунки.

Востаннє громадянин з'явився в ділянку 22 липня і затіяв сварку з одним з поліцейських. Він нецензурно лаявся і навіть плюнув в обличчя копу, в слідстві чого на нього наділи наручники.

Наголошується, що в ході зіткнення обидва її учасники - і поліцейський, і громадянин - отримали ушкодження у вигляді саден. Це було зафіксовано під час медичного огляду, який вони відразу ж пройшли. Інших тілесних ушкоджень на момент огляду не виявлено.

Видання « Думська » з посиланням на свої джерела повідомило, що потерпілим виявився переселенець з Криму, ветеран АТО Тарас Ч. Чоловік проходив службу в окремому батальйоні 79-ї бригади в 2014 році, а пізніше з 2016 за 2018-й.

За розповідями потерпілого, він приходив в райвідділ, щоб з'ясувати де дружина, оскільки при розставанні вона забрала його документи.

Також він повідав, що в райвідділі його закували в наручники, після чого повалили на пол і побили кілька поліцейських. Чоловік звинувачує правоохоронців у знущаннях, що вони загасили сигарету йому на груди і засовували недопалки в рот.

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