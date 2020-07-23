В Одесі розлючений водій жорстко побив пішохода

Відповідне відео розмістив телеграм-канал Хydessa, передає Politeka.net. (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Подія сталася вдень, 23 липня, в Суворовському районі міста на вулиці Бочарова.

Очевидці розповіли, що водієві не сподобалося, що пішохід переходив дорогу в недозволеному місці і він накинувся на нього з кулаками, а потім в хід пішов навіть стілець.

До цього ми повідомляли, що в Одесі водій позашляховика не пропустив пішохода, а потім побив його.

Інцидент стався ввечері на вулиці Середньофонтанській, 34.

За даними очевидців, водій автомобіля BMW чорного кольору не пропустив літнього чоловіка. Той зробив зауваження водієві, на що останній вийшов зі свого авто почав бити чоловіка.

Випадковий перехожий намагався заступитися за немолодого чоловіка, але тут виник ще один учасник, який почав бити цього перехожого.

Закінчилося все тим, що чоловіки просто зняли номери і втекли з місця.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 23. Juli 2020

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