У п'ятницю в Одесі синоптики опадів не прогнозують, а ось по області обіцяють дощ з грозою

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

За їх даними, ранок і вечір в Одесі будуть похмурими, а вдень очікується недовге прояснення. Ймовірність опадів дуже низька.

Вітер буде дути змінних напрямків, 3-5 метрів за секунду.

Температура вночі 17-19 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +26+28 градусів.

Температура морської води +21+22 градуси.

На території Одеської області, за прогнозами синоптиків, місцями пройдуть дощі і навіть з грозами

Вітер змінних напрямків, 3-5 метрів за секунду.

Температура вночі 1составит 14-19 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +31.

На автодорогах області видимість добра.

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15 липня фахівці відібрали нові проби морської води і виявили порушення.

За їх результатами, вода на двох одеських пляжах не відповідає нормам за санітарно-мікробіологічними показниками. Мова йде про пробах з пляжів Аркадії і на 16-й станції Великого Фонтану.

Не все в порядку з морською водою і за межами Одеси. Забруднення знайшли у трьох районах Затоки (Центральному, Сонячному і Лиманському) і в озері Сасик Татарбунарського району.

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