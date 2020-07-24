В Одеській області неадекватний чоловік затіяв стрілянину з вікна свого будинку

Пригода сталася в одному з сіл Арцизького району, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласного ГУНП.

В поліцію звернувся голова сільської ради після того, як почув постріли в будинку місцевого жителя. Копи попрямували за вказаною адресою, проте чоловік попередив їх, що якщо вони наблизяться, то буде стріляти і показав пістолет з вікна.

Поліцейські зажадали здати зброю, і зловмисник відкрив по них вогонь, проте не влучив.

Наголошується, що в результаті стрілянини, ніхто не постраждав, а 60-річного стрілка роззброїли і вилучили у нього пневматичний пістолет.

Відкрито кримінальне провадження, в рамках якого призначена судово-психіатрична експертиза для визначення осудності чоловіки.

«Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 342 КК України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу). Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на до 2 років», - повідомили в прес-службі.

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У місті Ізмаїлі патрульні зупинили автомобіль і в ході поверхневого огляду виявили у пасажира пістолет.

У розмові, 17 річний хлопець зізнався, що знайшов «гармату» ще в травні і залишив собі для самозахисту.

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