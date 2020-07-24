Стало відомо про злісних діях вандалів у громадському транспорті Одеси
ПОдробиці повідала прес-служба КП «Одесміськелектротранс», розмістивши фотографії на додачу, передає Politeka.net
Вдень у четвер троє підлітків у вагоні маршруту №5 на Французькому бульварі порізали сидіння в салоні і розфарбували елементи салону невідомою речовиною. Водій вчасно помітив хуліганські дії, викликав поліцію і намагався блокувати зловмисників, проте вони втекли через кватирку.
У результаті рух трамваїв по Французькому бульвару на деякий час було зупинено.
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До цього, пізно ввечері 22 липня на вулиці Маловського невідомі вирішили розважитися і почали кидати каміння в вагон маршруту №18, який йшов у депо. В результаті хулігани розбили лобове скло і поранили водія трамвая.
Ще один вагон бомбили буквально за півгодини, там розбили бічне скло.
«Чи то епідемія вірусу, то спека дуже дратують неадекватних людей», - відзначили в прес-службі.
Раніше ми повідомляли, житель Одеської області влаштував погром небувалий на двох кладовищах, де зруйнував більше десяти надгробків.
Інцидент стався в одне міз сів у Роздільнянському районі.
У полицю звернулися 8 осіб і розповіли, що могили на кладбащах їх родсвенников зруйновані.
Правоохоронці взялися за пошуки вандала і встановили його особу. Ним виявився 19-річний місцевий житель.
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