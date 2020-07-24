В курортному районі Одеси помітили двометрову змію, яка пішла на пляж

Її виявили в районі 13-ої станції Великого Фонтану і попередили відпочиваючих, розмістивши фото в телеграм-каналі «Підслухано Одеса», передає Politeka.net

«На 13-й Фонтану змія не менше 2-х метрів у довжину пошуровала у бік пляжу. Привіт відпочиваючим😅», - наголошується в публікації.

Фахівці “Служби порятунку”, у свою чергу, рекомендують не наближатися до змій і не робити різких рухів у разі зустрічі з такими плазунами. На думку експертів, краще потихеньку обійти змію і не зачіпати її.

У разі укусу змії, необхідно негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

Раніше повідомлялося, в мережі показали битву двох змій, яка розгорілася на одному з пляжів під Одесою.

Сутичку вдалося зняти одеситу Сергію Філіппову, фотознімки чоловік розмістив в соцмережах.

Одна змія вже зловила бичка, але друга вирішила перехопити обід, просто відібравши його. Після недовгого бою бичок дістався переможцю, а переможений зник у воді.

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