В Одеській області знову різко зросла кількість заражених китайської інфекцією

Тільки за останню добу в регіоні виявлено 58 нових випадків, повідомляє прес-служба МОЗ, передає Politeka.net.

За їхніми даними, всього в Одеській області захворіли 2749 осіб, з них 1482 хворіють в даний момент. Кількість смертельних випадків – 40, а одужали 1227 пацієнтів.

За минулу добу від ускладнень померла 83-річна жителька села Сергіївка Білгород-Дністровського району.

У прес-службі одеської ОДА розповіли, що пенсіонерка захворіла 15 липня, 18 липня в важкому стані була госпіталізована в інфекційні місцеві лікарні. 20 липня, після того, як а підтверджений діагноз COVID-19, її перевели в палату інтенсивної терапії Чорноморської лікарні, де підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Вчора жінка померла.

Крім небезпечної інфекції, у неї були супутні важкі патології: гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, атеросклеротичный кардіосклероз, цукровий діабет.

Також стало відомо, що міська підстанція швидкої допомоги № 4, яка обслуговує Малиновський район, с 23 липня зупинила роботу і пішла на двотижневий карантин. Днями у трьох співробітників підтвердився діагноз COVID-19.

Як з'ясувалося, медики 10 липня контактували з пацієнтом з симптомами ГРВІ, у якого виявили китайський вірус.

Двоє хворих співробітників в даний час госпіталізовані в інфекційну лікарню. Третій - вдома на самоізоляції. Ще близько двадцяти медиків сьогоднішнього дня також сидять по домівках.

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