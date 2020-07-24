У небі на Одесою зійшло відразу два сонця

Стільки рідкісне природне явище побачили жителі Теплодара. Вони зафіксували його на камери і поділилися у мережі, передає Politeka.net

Це явище називається "паргелій". Слово "паргелій" походить від грецького і означає "хибне " сонце". Являє собою різновид гало і виглядає як світле райдужне пляма на рівні Сонця. Виникає внаслідок заломлення сонячного світла в анізотропне орієнтованих кристалики льоду, ширяють в атмосфері. Аналогічне явище виникає і близько Місяця (парселена).

До цього ми повідомляли, що одесити спостерігали в небі рідкісне космічне явище.

Стародавня комета Neowise (офіційна назва C/2020 F3) е максимально наближалася до Землі. Це сталося в ніч з 22 на 23 липня.

Фахівці відзначають, що найкраще комету буде видно через півтори години після заходу Сонця.

Треба сказати, що явище це стільки рідкісне, що його можна побачити раз на 6800 років.

Жителям Одеси вдалося зловити космічне тіло на камеру, і вони діляться приголомшливими кадрами в мережі.

«Радію, що зловила це неймовірне видовище у свій об'єктив», - написала одеситка Олександра Потапенко, яка зробила знімки між Куяльницьким і Хаджибейским лиманами після заходу сонця.

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