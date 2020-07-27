В Одесі сталася сильна пожежа з-за невдалого запуску феєрверків
Як повідомили свідки події, це сталося пізно ввечері в неділю на проспекті Небесної Сотні. Відповідне відео розмістив телеграм-канал «Підслухано Одеса», передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте до кінця)
Залпи салюту впали на суху траву і вона загорілася.
«Невідомі відзначали свято. Вирішили прикрасити вечір салютом, - не вийшло, отримали взамін пожежа, після чого втекли, а гасити його почали робочі Інфоксводоканалу», - йдеться в публікації.
Долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського..."
Українка з 13-м розміром бюста показала щедрість природи в екстремальному декольте: «Магічний вид»
Зухвала переможниця "Холостяка" показала груди в тісному комбінезоні навстіж: "Я полюбила..."
Крах курсу долара, підвищення пенсій і різке зростання тарифів — головне за ніч
Раніше повідомлялося про трагічну пожежу, яка забрала життя брата і сестри в Одеській області.
НП сталася рано вранці в селі Новопетрівка Миколаївського району.
23 липня в 5:17 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому приватному житловому будинку. Рятувальники протягом двох з половиною годин боролися з вогнем в будинку на площі 40 квадратних метрів і повністю її ліквідували 08:24.
На попелищі були знайдені обгорілі трупи 40-річного господаря будинку та його 33-річної сестри. Причина смерті, пожежі та розмір збитків встановлюються.
Також повідомлялося, що в розпал літа на одеському узбережжі горів відомий ресторан «Санторіні».
6:41 в службу порятунку 101 надійшов сигнал про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні кафе "Санторіні",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, стрибнув і залишив записку: спливли нові деталі і фото пожежі у центрі Одеси
Також Politeka писала, що пожежа знищила дах будинку в центрі Одеси: наслідки показали з висоти
Як Politeka повідомляла, що пожежа спалахнула на базі відпочинку під Одесою: відео НП.
https://t.me/odessa_hello/8943