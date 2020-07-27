Відпочиваючі розповіли про нову напасть біля берегів Одеси

У Чорному морі знову були помічені великі морські мешканці – корнероти.

Їх помітили відпочиваючі на пляжі в Лузанівці у неділю, 26 липня. Відповідне відео з'явилося в соцмережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

«Величезні медузи корнероти знову помічені на пляжах в Одесі. Відпочиваючі, будь обережні, вони жалять щупальцями і залишають опіки», - написала туристка, яка зараз відпочиває в Одесі.

Звернемо увагу, що медузи-корнероти (Rhizostoma pulmo), є найбільшим видом медуз в Чорному і Середземному морі, досягають діаметром півметра і масою до 10 кілограмів.

Дотик до щупалець цих істот викликає свербіж, подразнення, слід на тілі у вигляді опіку.

Особливо небезпечні опіки очей, хоча смертельної небезпеки медузи не представляють.

Медики настійно рекомендують людям не купатися після шторму, так як в морській воді можуть залишатися фрагменти щупалець медуз.

Раніше ми повідомляли, в Одесі ввели режим надзвичайної ситуації через багатостраждальний танкер «Делфі».

Таку заяву зробив одеський губернатор Куций Максим на своїй сторінці в Фейсбук.

"Провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій за затонулого танкера "Делфі". Головне – ситуація визнана як надзвичайна, місцевого рівня", повідомив Куций.

Тепер це рішення має затвердити експертна комісія ДСНС України, що дасть державі виключне право на ліквідацію танкера.

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 27. Juli 2020

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 27. Juli 2020

Нагадаємо, відпочиваючим заборонили купатися на пляжах Одеси: список небезпечних місць

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