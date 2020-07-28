В розпал курортного сезону в Одесі особливо підприємливі ділки продовжують експлуатувати диких тварин, незважаючи на заборону

Зокрема, після обіду на головну вулицю міста – Дерибасівську стікаються молоді люди, які пропонують туристам сфотографуватися зі звірятком за плату або просто погладити і дати «на корм». Серед тварин були помічені єноти, сова, орел, лисиця.

Мучителі звірів не дуже церемоняться зі своїми підопічними. Вони смикають їх, штовхають, при спробі втекти. Крім того, утримують в жахливих умовах. Найчастіше бідолахи не витримують такої «роботи» і гинуть. Після загибелі тварини ділки, як правило, тут же знаходять йому заміну.

Крім того, на Дерибасівську повернулися численні коні і поні, яких розфарбували постригли і переодягнули в міфічних єдинорогів та яскраві костюми. Щоб уникнути неприємних ситуацій, коли тварини гадять, їм просто не дають їсти і пити весь день.

Звернемо увагу, що з 2013 року в Одесі діє заборона на експлуатацію тварин з метою одержання прибутку. Однак, як видно на фотографіях, заборона не діє.

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