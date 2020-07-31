У цьому році, незважаючи на карантин, мерія Одеси вирішила розщедритися і з розмахом відзначити день міста

На святкування, яке відбудеться 2 вересня, з міського бюджету планують виділити 4,1 мільйона гривень, пише Думська .

За даними видання, організація проведення гала-концерту обійдеться в 3 млн 600 тис. гривень. Майже 200 тис. гривень витратять на встановлення сцени, ще 140 тис. гривень на звукове обладнання і 160 тис. гривень на відеообладнання.

Концерт розпочнеться о 19.00 на Потьомкінських сходах 2 вересня.

Для заходу буде встановлена VIP-трибуна на 1000 місць для почесних гостей, а звичайні одесити будуть спостерігати за концертом з сходи.

Глядачам покажуть міні-фільм і 10 коротких роликів про Одесу і останні досягнення в сфері міського господарства і інфраструктури.

На концерті виступлять Валентин Куба і група «Мамині діти», Фелікс Шиндер і група «Гроші вперед», співачка Jerry Heil, група MOZGI і співак Макс Барських.

Завершиться захід в 22:00.

В коментарях одесити дивуються, а як же карантин?

«А як ж карантин? Хоча завжди можна витратити гроші, а потім усе скасувати пославшись на карантин ;) Та гроші вже тютю»,

«Гена вирішив вразити громадськість широтою розмаху»,

«Витратять всі наші спільні гроші перед своїм відходом з влада? Гуляти теж треба з розумом! Адже в місті стільки проблем, які роками не вирішувалися!»,

«Геннадія потрібно садити інакше він не вгамується», - пишуть користувачі в мережі.

До цього ми повідомляли, що одесити в центрі міста штурмують бювети з-за того, що другу добу сидять без води.

У п'ятницю, 31 липня, люди вишикувалися кілометрові черги з баклажками, тазиками та пляшками, щоб набрати води в бюветних комплексах.

зокрема, ажіотаж спостерігається на Олександрівському проспекті, в Старобазарном і Прохоровському скверах.

Нагадаємо, на Одещині вводить особливий режим, зроблено термінове попередження: "без документів не виходити"

Як писала Politeka, небезпечна банда залишила одеситів без житла, фото: "підробляли документи, а потім..."