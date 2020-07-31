У цьому році, незважаючи на карантин, мерія Одеси вирішила розщедритися і з розмахом відзначити день міста
На святкування, яке відбудеться 2 вересня, з міського бюджету планують виділити 4,1 мільйона гривень, пише
За даними видання, організація проведення гала-концерту обійдеться в 3 млн 600 тис. гривень. Майже 200 тис. гривень витратять на встановлення сцени, ще 140 тис. гривень на звукове обладнання і 160 тис. гривень на відеообладнання.
Концерт розпочнеться о 19.00 на Потьомкінських сходах 2 вересня.
ЗНО-2020: українцям озвучили нові умови для вступу до вузів, "для бюджету потрібно..."
Безсоромна Асмус роздяглася до пояса, показавши, що втратив Харламов: топ гарячих образів актриси
Зарослий Кіркоров наплював на всіх і ніжно притулився до Пугачової: «Я буду тебе берегти»
Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс, крик душі матері: "Мені довелося стати ..."
Для заходу буде встановлена VIP-трибуна на 1000 місць для почесних гостей, а звичайні одесити будуть спостерігати за концертом з сходи.
Глядачам покажуть міні-фільм і 10 коротких роликів про Одесу і останні досягнення в сфері міського господарства і інфраструктури.
На концерті виступлять Валентин Куба і група «Мамині діти», Фелікс Шиндер і група «Гроші вперед», співачка Jerry Heil, група MOZGI і співак Макс Барських.
Завершиться захід в 22:00.
В коментарях одесити дивуються, а як же карантин?
«А як ж карантин? Хоча завжди можна витратити гроші, а потім усе скасувати пославшись на карантин ;) Та гроші вже тютю»,
«Гена вирішив вразити громадськість широтою розмаху»,
«Витратять всі наші спільні гроші перед своїм відходом з влада? Гуляти теж треба з розумом! Адже в місті стільки проблем, які роками не вирішувалися!»,
«Геннадія потрібно садити інакше він не вгамується», - пишуть користувачі в мережі.
До цього ми повідомляли, що одесити в центрі міста штурмують бювети з-за того, що другу добу сидять без води.
У п'ятницю, 31 липня, люди вишикувалися кілометрові черги з баклажками, тазиками та пляшками, щоб набрати води в бюветних комплексах.
зокрема, ажіотаж спостерігається на Олександрівському проспекті, в Старобазарном і Прохоровському скверах.
Нагадаємо, на Одещині вводить особливий режим, зроблено термінове попередження: "без документів не виходити"
Як писала Politeka, небезпечна банда залишила одеситів без житла, фото: "підробляли документи, а потім..."