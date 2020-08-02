Користувачі в соцмережах активно коментують поведінку туриста на пляжі в Одесі

Очевидці зняли таку картину на одному з одному з одеських пляжів: чоловік, за їх словами, приїжджий, стояв біля води і лузав насіння прямо в море.

Відповідні кадри розмістили на Instagram-сторінці odessa_operativ, передає Politeka.net.

Користувачі в соцмережах активно коментують поведінку туриста. Більшість називає побачене "свинством", але були й такі, хто вважав, що нічого погано в цьому немає.

"У мене питання, автор хто це знімав чому не підійшов і не зробив зауваження ?як знімати так все 💪💪💪",

«Замість того, щоб знімати, могли б підійти і зробити зауваження!!!»,

«Хоч би хтось дав йому потиличника 😡»,

«Бидло!!!», «насправді це ще не так страшно . Органіка перемелеться піском і нічо не залишиться . Гірше коли кидають пластикові келихи на березі , пакети і пляшки з-під пива . Ось це справді свинство. А лушпиння від насіння взагалі ніякої шкоди екології не завдає»,

«Риба гниє з голови», - пишуть люди.

До цього ми повідомляли, на одесскм пляжі, поруч з затонулим танкером "Делфі" знайшли мертвого дельфіна.

Поки невідомо, чи пов'язана його смерть з екологічною ситуацією, так як з танкера іноді виливається пальне. Проте свідки пов'язують подію саме з цим.

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